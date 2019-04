Animatrice ontpopt zich tot professioneel masseuse Sam Vanacker

10 april 2019

14u31 0 Staden Anneke Govaert is in het dagelijks leven animatrice in woon-en zorgcentrum De Oever, maar vond een tweede roeping in een heel andere branche. De 53-jarige Oostnieuwkerkse ontpopte zich tot professioneel masseuse en geeft na haar uren thuis massages. “We geven ons lichaam veel te weinig aandacht.”

“Het begon eigenlijk allemaal met een boekje over massages die ik kreeg van een vriendin”, vertelt Anneke. “Tot een paar jaar terug had ik zelfs nog nooit iemand een massage gegeven, behalve dan mijn man en mijn kinderen. Zij vonden wel dat ik er aanleg voor had. Toen ik dat boekje begon te lezen, dacht ik dat het zalig moest zijn om eens te genieten van een professionele massage. Maar ik wou er ook zelf leren geven. Zo ben ik opleidingen beginnen volgen en uiteindelijk hebben mijn man en ik ons tuinhuis verbouwd tot massagesalon.”

Voor wie een ‘happy end’ vraagt heb ik een trucje. Dan zeg ik dat mijn echtgenoot dat voor zijn rekening neemt en dat hij een zwarte gordel in karate heeft. Dan is het snel gedaan.

“Eigenlijk ben ik al in 2012 gestart en toen rekende ik vooral op de mond-aan-mondreclame, maar doordat een van de kinderen lang ziek is geweest was het salon twee jaar gesloten. Nu wil ik de draad weer oppikken. Masseren is voor mij pure ontspanning. Ik geniet ervan als mensen genieten en ben gespecialiseerd in anti-stressmassages. Niets is zaliger dan even volledig ontsnappen aan de dagelijkse stress. Vaak hebben mensen het zodanig druk dat ze hun lichaam niet de aandacht geven dat het verdient, met alle gevolgen van dien. Nochtans kan een massage wonderen doen.”

Jong en oud is welkom bij Anneke, al benadrukt ze dat sommige klanten aan het verkeerde adres zijn bij haar. “Wie op zoek is naar een erotische massage moet elders zijn. Al weet ik doorgaans aan de telefoon al hoe laat het is. Dan maak ik meteen duidelijk dat ik dat soort massages niet geef. Voor wie om een ‘happy end’ vraagt heb ik een trucje. Dan antwoord ik dat mijn echtgenoot dat voor zijn rekening neemt en dat hij een zwarte gordel in karate heeft. Dan is het telefoontje snel gedaan”, lacht Anneke.

Anneke werkt op afspraak en is te bereiken op 0494 21 87 04.