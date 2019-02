Angels, Witches & Bitches krijgt vervolg in nieuwe galerie in Oostnieuwkerke: “Soms krijgen we wel eens te horen dat we vierhonderd jaar te laat geboren zijn” Sam Vanacker en Charlotte Degezelle

26 februari 2019

16u53 0 Staden In het kasteel van Rumbeke kon u de voorbije twee weken terecht voor Angels, Witches & Bitches. Komend weekend krijgt de razend populaire kunsttentoonstelling een vervolg ten huize van Oostnieuwkerks kunstenaar Luc Lapere, die wegens het succes de ingebruikname van zijn nieuwe kunstgalerij drie maanden vervroegd.

Tussen 14 en 24 februari herleefde de Renaissance in het Kasteel van Rumbeke. Kunstenaars Luc Lapere, Kris Vercruysse, Christien Dutoit en Conny Roels, vier artiesten met een uitgesproken voorliefde voor het klassieke én het flamboyante brachten daarbij de tijd van Da Vinci en Michelangelo terug tot leven. Inclusief aangepaste kledij. Mecenas Luc Glorieux van het kasteel van Rumbeke spreekt klare taal. “Van alle kunsttentoonstellingen van levende kunstenaars die ooit in het kasteel hebben plaatsgevonden, was Angels, Witches & Bitches de meest succesvolle.”

2.000 bezoekers

Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens Luc Lapere kreeg de tentoonstelling een kleine tweeduizend bezoekers over de vloer. “Reden genoeg voor een vervolg”, zegt Luc. “Zowel de bezoekers als de gastartiesten waren erg lovend. Ik was eigenlijk van plan om mijn nieuwe galerie in Staden pas in juni te openen, maar het ijzer moet gesmeed worden terwijl het heet is, niet? Vandaar dat we de opening drie maanden vervroegen. Vanaf zaterdag is iedereen hier vijf weekends op rij welkom voor het vervolg van Angels, Witches & Bitches.”

De renaissance is aan een heropleving bezig. Voor ons betekent dit zoveel meer dan louter een verkleedpartijtje” Kunstenaar Luc Lapere

Lapere (60) is geen onbekende in Staden. Hij was vroeger de man achter evenementenlocatie Ten Negen Brugge, maar acht jaar geleden liep dat verhaal door een scheiding spaak. De kunstenaar ging werken als energiesnoeier en bouwde een huis op een stuk grond naast Ten Negen Brugge. Het werd een huis met een tentoonstellingsruimte. “In 2012 is de eerste steen hier gelegd. Het jaar nadien hervond ik de liefde bij Svetlana tijdens een reis naar Turkije en in 2014 zijn we hier komen wonen. Sindsdien stond het kunstenaarschap wat op een lager pitje omdat ons persoonlijk geluk op de voorgrond stond, maar mijn kunstenaarsbloed raakte begin 2019 terug aan de kook. Angels, Witches & Bitches is het resultaat daarvan.”

Voorlopers

“Hoe we het succes van de tentoonstelling verklaren? In de eerste plaats was de locatie uiteraard een troef. Al zijn ook diepere redenen. De renaissance is aan een heropleving bezig en alle vier zijn we al langer geboeid door dat thema. Voor ons betekent dit zoveel meer dan louter een verkleedpartijtje. We staan met onze maatschappij op een kantelpunt en dat zet zich door op alle vlakken. Enerzijds is er het klimaat en dagen zonder vlees of alcohol, terwijl we anderzijds ook zien dat die golf van vernieuwing zich op cultureel vlak doorzet. Soms krijg ik wel eens te horen dat ik vierhonderd jaar te laat geboren ben, maar in zekere zin zijn we de voorlopers van een nieuwe wedergeboorte.”

Art Passion, zoals de nieuwe galerie van Luc heet, ligt langs de Diksmuidesteenweg en opent op zaterdag 2 en zondag 3 maart de deuren. Bezoekers zijn van dan af vijf weekends op rij welkom tussen 13.30 en 18.30 uur. Ook de rondleidingen, die in Rumbeke erg populair waren, krijgen een vervolg. Op 28, 29 en 30 maart zijn er drie rondleidingen gepland waarbij ook het atelier van kunstenaar Kris Vercruysse in Roeselare bezocht wordt. En net als in Rumbeke gaat het collectief ook een aantal scholen uitnodigen voor een bezoek. Het slotmoment van Angels, Witches & Bitches staat gepland in november, met een Open Atelier ten huize van de vier kunstenaars.

Inschrijvingen voor de rondleidingen kan via www.angelswitchesbitches.be en kost 5 euro.