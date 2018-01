Al 40 jaar open, maar eerste bewoners verblijven er nog steeds LIEVE BLANCQUAERT MAAKT JUBILEUMFOTOBOEK VZW KERCKSTEDE SAM VANACKER

19 januari 2018

02u44 0 Staden Vzw Kerckstede blaast dit jaar 40 kaarsjes uit. Opmerkelijk is dat 21 van de 85 huidige bewoners van het woonondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking er veertig jaar geleden ook al bij waren. Samen met hun medebewoners verschijnen ze in februari in een jubileumfotoboek.

Het komende jaar staan tal van speciale activiteiten op het programma, met als kers op de taart een fotoreportage van Lieve Blancquaert.





Zij brengt volgende maand onder meer Lucrèse Spriet, Nicole Feys, Martine Depraitere, Greta Cabron, Noëlle Verdonck en Regine Bultynck voor haar lens. De zes waren namelijk bij de allereerste groep van tien bewoners die in september 1978 hun intrek nam in Kerckstede. Veertig jaar later delen ze nog steeds samen lief en leed in de leefgroep van Huis Twee. Centraal in dat huis hangt nog steeds een foto van die allereerste groep bewoners. "Dat eerste jaar kregen we zowat elke maand een bus met tien nieuwe bewoners die werden overgebracht uit de voorziening in Klerken", weet directrice zuster Gerda Callens (59). Ook zij was er in 1978 al bij, toen weliswaar als hulpkok in de keuken.





"In Klerken was er een kinder-en jongerenafdeling, maar geen volwassenenwerking. De meerderjarigen verhuisden naar hier. Ik weet nog goed wat voor chaos het was in de keuken die eerste dagen. Ik had nog nooit voor tien man gekookt en mijn saus was veel te dik", lacht Gerda.





Meteen thuis

Lucrèse Spriet was 23 toen ze verhuisde van Klerken naar Oostnieuwkerke.





"Ik voelde me hier meteen thuis, al was er toen nog wel wat werk aan de winkel. De huizen waren nog niet allemaal klaar", vertelt ze. "Ik heb vroeger nog geholpen met kuisen en maakte later ook wasspelden in het atelier. Duivenringen op karton steken kon ik ook goed. Maar nu werk ik minder. Ik ben eigenlijk een beetje met pensioen. Na de bewegingstherapie straks ga ik samen eerst even uitblazen in de zetel met mijn vriendinnen." Greta denkt met heimwee terug aan vroeger. "Ik heb de indruk dat er veertig jaar geleden meer tijd gemaakt werd voor plezier", gaat zuster Gerda verder. "Het was ook druk, maar je kon nog eens met een ei gooien in de keuken, terwijl de mensen van de kuisploeg er passeerden voor een soepje. Vandaag is zoiets uitgesloten. De regels zijn strenger geworden en alles moet geregistreerd zijn. Al kan het uiteraard ook zijn dat ik de zaken nu als directrice gewoon anders bekijk dan vroeger."





Het ook Gerda die op de proppen kwam met het idee voor een fotoboek. "Ik wou een fotoboek ter herinnering aan het jubileumjaar. Omdat ik meteen voor het beste wilden gaan, trok ik mijn stoute schoenen aan en contacteerde ik Lieve Blancquaert. Na overleg met haar uitgever hapte ze toe, al moeten wij sowieso een gedeelte van de boeken afnemen. Daarvoor hebben we relatief vlot een aantal sponsors gevonden en in februari komt ze hier een week lang fotograferen. De bewoners kijken er al erg naar uit." Door de jaren heen bouwden eerst de kloosterorde van de zusters van de heilige Vincentius a Paulo en daarna de vzw gaandeweg het aanbod uit. Er werd een bakkerij, een muzieklokaal, een atelier en een feestzaal bijgebouwd en vandaag telt Kerckstede tien huizen met plaats voor 85 mensen en dagelijks komen nog eens 25 naar de dagbesteding.





Voltijds werken er negentig personeelsleden en intussen wordt er druk gewerkt in de voormalige pastorie van Oostnieuwkerke, waar de vzw in 2019 zeven nieuwe studio's in gebruik hoopt te nemen. "Sowieso zijn we al sinds de eerste dag sterk aan het inzetten op huiselijkheid en dat gaan we blijven doen", besluit Gerda.