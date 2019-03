Afvalwater zuiveren? Daar hebben we flinke lessen in te leren Sam Vanacker

08 maart 2019

16u33 0 Staden In Pittem, Ruiselede, Staden en Meulebeke wordt minder dan zestig procent van het afvalwater gezuiverd. Dat is aanzienlijk onder het West-Vlaamse gemiddelde van 74 procent — wat op zich ook geen al te best cijfer is.

“Met die 74 procent zit West-Vlaanderen bij de slechtste leerlingen van de klas”, zegt Marc Dillen, algemeen directeur van de Confederatie Bouw, op basis van cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Dertien gemeenten in onze provincie scoren slechts tussen vijftig en zestig procent, met een uitschieter die onder 35 procent (Heuvelland, red.) gaat.”

Dillen pleit daarom voor een snellere vernieuwing van de rioleringsstelsels, en legt de bal meteen in het kamp van de lokale besturen. “Het zijn de gemeenten en intercommunales die investeren in nieuwe rioleringen en zuiveringsinstallaties”, klinkt het. “Een belangrijk knelpunt is de minder dan optimale besteding van de saneringsbijdrage die burgers via hun waterfactuur betalen. In 2016 ging het om 422 miljoen euro, maar dat bedrag wordt nog te weinig gebruikt voor investeringen. En ook de lange doorlooptijd van rioleringsprojecten speelt een rol.”

“Dat de Vlaamse zuiveringsgraad — tegenwoordig 84 procent — er de jongste zes jaar met amper vijf procent op vooruit is gegaan, is ook verontrustend”, vervolgt Dillen. “Zeker als je weet dat de vooruitgang zestien procent bedroeg in de periode tussen 2006 en 2012. In Duitsland en Nederland zitten ze aan een zuiveringsgraad van respectievelijk 97 en 99 procent... Het tempo moet dus weer omhoog.”

Wie wil weten hoe het zit met de zuiveringsgraad in zijn of haar gemeente, kan terecht op https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden.