Advocaat van cannabisgebruikster: “Haar bestraffen voor drugs is een foute zaak” Christophe Maertens

19 februari 2019

08u39 0 Staden “Ik wil niet stoppen met cannabis.” Dat zei M.D. uit Staden in de rechtbank van Ieper. Op de zolder van de vrouw, die de softdrugs als pijnstiller gebruikt, werden gedroogde cannabisplanten gevonden. “Het bestraffen van drugs is in dit geval een foute zaak”, zei haar advocaat Filip De Reuse.

Op 16 november 2017 voerde de politie een huiszoeking uit in de woning van M.D. Op de zolder hingen aan het plafond enkele cannabisplanten te drogen. Ook in een doos lag er cannabis. De vrouw riskeert nu een celstraf van drie maanden effectief en een boete van 8.000 euro. “Die vrouw blijft gebruiken en weigert haar leven weer op de rails te krijgen”, aldus de openbare aanklager.

D. gebruikt cannabis als pijnstiller, omdat ze heel wat pijn heeft aan de rug. Vroeger kweekte ze zelf, maar nu gaat ze naar een dealer. Haar raadsman, meester Filip De Reuse, vroeg de grootst mogelijke mildheid. “Een boete van 8.000 euro voor iemand die niets verkeerd doet, is heel veel”, aldus de raadsman, die nog een betoog afstak over het feit dat het bestraffen van drugs een foute zaak is. Vonnis op 14 maart.