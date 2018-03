Aanvulgronden verontreinigd 27 maart 2018

03u25 0

Uit metingen van OVAM blijkt dat de aanvulgrond die in de Carninstraat, Statiestraat, Ieperstraat, Vredestraat en een gedeelte van de Kleine Veldstraat werd gebruikt na de riolerings- en wegenwerken zware metalen bevat. Op vraag van het gemeentebestuur en Aquafin zal er nu een bijkomend bodemonderzoek gebeuren.





Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is er echter geen reden tot paniek. "Volgens het eerste rapport is het risico voor de bevolking zeer onwaarschijnlijk en leidingwater blijft sowieso veilig, maar het is belangrijk om weten of de waargenomen concentraties van zink en koper zich verder kunnen verspreiden via het grondwater. De acties die uit het nieuwe rapport komen, nemen we ter harte. Zelfs als zou blijken dat de aanvulgronden moeten afgegraven en vervangen worden." Intussen kunnen bezorgde buurtbewoners met vragen terecht op 03/450.45.45 (Aquafin) of op ruimte@staden.be. (SVR)