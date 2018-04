Aannemingsbedrijf vraagt vrijspraak voor dodelijk arbeidsongeval 27 april 2018

Aannemingsbedrijf Sabbe uit Staden riskeert in de Brugse rechtbank 18.000 euro boete voor een dodelijk arbeidsongeval drie jaar geleden in Torhout. Op 3 juni 2015 was Martin Vanassche (57) samen met een collega in opdracht van Infrax aan het werk in de Oostendestraat. Ze moesten nieuwe gasleidingen overkoppelen aan woningen in de buurt. Martin vergiste zich echter en knipte een elektriciteitsleiding door in plaats van een gasleiding. Hij werd ter plaatse geëlektrocuteerd en overleed. Volgens het arbeidsauditoraat in Brugge gaf het bedrijf waarvoor hij al 8 jaar werkte zijn werknemers te weinig instructies omtrent de veiligheid. Sabbe ontkent dat en vraagt de vrijspraak. "De dag voordien werd alles afgestapt om duidelijk te maken waar de leidingen lagen", zegt hun advocaat. "We begrijpen zelf niet wat er die dag is misgegaan. Indien het een gasleiding was geweest, kon er zelfs een ontploffing hebben plaatsgevonden. De leiding moest immers eerst afgeknepen worden en mocht niet meteen worden doorgeknipt." Op 23 mei doet de rechtbank uitspraak in de zaak. De zoon van het slachtoffer stelt zich burgerlijke partij en vraagt een morele schadevergoeding van 10.000 euro. (SDVO)