Aannemingsbedrijf veroordeeld voor dood van geëlektrocuteerde arbeider 24 mei 2018

02u45 0 Staden Aannemingsbedrijf Sabbe uit Staden is in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan de dood van arbeider Martin Vanassche (57), die drie jaar geleden geëlektrocuteerd werd in Torhout. De rechtbank legde het bedrijf 18.000 euro boete op.

De zoon van Martin Vanassche (57) reageert opgelucht na de veroordeling van aannemingsbedrijf Sabbe. "In het vonnis staat dat mijn vader geen enkele schuld trof. Een bevestiging van zijn onschuld, was het enige wat ik wilde", vertelt Kristof (32). Martin was op 3 juni 2015 samen met een collega aan het werk in de Oostendestraat in Torhout. Ze moesten er in opdracht van netbeheerder Infrax nieuwe gasleidingen overkoppelen aan woningen in de buurt. Martin vergiste zich en knipte een elektriciteitsleiding door in plaats van een gasleiding. Hij werd geëlektrocuteerd en overleed. "Papa kwam zo vaak thuis met het verhaal dat alles snel moest gaan", vertelt Kristof. De advocaat van Sabbe vroeg de vrijspraak over de hele lijn en legde de schuld voor het ongeval zelfs bij Martin. "De dag voordien werd in de werfzone alles afgestapt om duidelijk te maken waar de leidingen lagen", stelde hij. Volgens de rechter vertoonde het veiligheidsbeleid van het bedrijf echter duidelijk hiaten. "Men ging onbezonnen te werk en dat was er een gangbare praktijk." Aannemingsbedrijf Sabbe kreeg gisterenmorgen 18.000 euro boete opgelegd voor het ongeval, waarvan het de helft ook effectief moet betalen. De zoon van Martin kreeg een schadevergoeding van 7.600 euro toegekend. (SDVO)