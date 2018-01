Aanhangwagen gestolen 02u28 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag, tussen 2u en 7u, is langs de Filip van Arteveldestraat in Westrozebeke (Staden) een dubbelassige aanhangwagen gestolen. De aanhangwagen van Xavier Devos was nochtans aan de wagen bevestigd en op slot. Op de aanhangwagen staat het opschrift electrodevosco.be in zwarte letters op de rechterflank. Wie nuttige tips heeft, kan terecht bij de politie van de zone Arro Ieper. Xavier zette een opsporingsbericht op Facebook, in de hoop tips te krijgen die leiden naar de vondst van de gestolen aanhangwagen. "Diefstallen van aanhangwagens komen regelmatig voor", weet hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. "Zonder dat we moeten spreken van een plaag. Aanhangwagens zijn relatief gemakkelijk te stelen en brengen op de zwarte markt of op verkoopsites al snel honderden euro's op." (LSI)