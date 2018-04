Aandacht voor parkeren en KMO-zones 26 april 2018

02u31 0

De Unizo-afdelingen uit Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke hebben naar aanleiding van de verkiezingen een prioriteitenlijst opgesteld. Die lijst werd gisteren overhandigd aan de Stadense politici. In de eerste plaats vraagen de lokale Unizo-afdelingen aandacht voor de KMO-zones en voor een sterker parkeerbeleid en een uitgewerkt parkeerplan, dat idealiter in overleg met de ondernemers opgesteld wordt. Alexander Ally (Unizo Oostnieuwkerke) hoopt dat het gemeentebestuur zich goed voorbereidt op een eventuele fusie met buurgemeenten. Ten slotte zijn de ondernemers ook vragende partij om binnen de toekomstige administratie een duidelijk aanspreekpunt te creëren voor lokale economie. Het verhaal van Leco Plus (adviesorgaan lokale economie) werd alvast positief ervaren. (SVR)