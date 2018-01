70-jarige dief verlinkt door Visakaart 20 januari 2018

Een man van 70, geboren in Mechelen maar zonder gekende woonplaats, zit in de cel op verdenking van een aantal diefstallen, onder meer in rusthuizen en scholen in Oost- en West-Vlaanderen. Het gerecht verdenkt hem ervan dat hij midden december twee portefeuilles stal in een school in Staden. Met een Visakaart uit één van die portefeuilles ging hij tanken in Roeselare. Op camerabeelden van het tankstation was te zien dat hij met een auto reed waaraan Spaanse nummerplaten hingen. Het voertuig werd geseind en eergisteren opgemerkt door een ANPR-camera in de buurt van Wachtebeke. De politie rekende de man zo snel mogelijk in. (VHS)