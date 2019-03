65-jarig jubileum voor Medard en Julia Joke Couvreur

09 maart 2019

Het gemeentebestuur van Staden zorgde voor een feestelijke ontvangst van de jubilarissen in het SWOK. Medard Ryckewaert en Julia Deruytter waren één van hen en vierden ondertussen hun 65-jarig jubileum. Ze leerden elkaar kennen in het dagelijkse leven toen plots de vonk oversloeg. Medard, die afkomstig is uit Middelkerke, bleef er ook als schilder werken. Julia werkte in ploeg bij tapijtweverij Depoortere in Roeselare. Samen hebben ze één dochter, Chantal. Ook één kleinkind, Geneviève, en een achterkleind Massemo.