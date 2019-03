65-jarig jubileum voor André en Delphina Joke Couvreur

12 maart 2019

Het gemeentebestuur van Staden heeft André Vandamme en Delphina Huyghe ontvangen voor hun 65-jarig jubileum. André werkte 44 jaar voor de firma Trybou in de Diksmuidestraat. Eerst maakte hij houten speelgoed, daarna schoolmeubelen tot de firma keukens begon te produceren. Hij was ook een duivenliefhebber. Delphina zorgde voor de kroost, 6 kinderen groot brengen is niet niks. Ze hield ook heel erg van toneelspelen met vriendinnen van de KAV en kon ook heel mooi zingen. Ondertussen zijn er al 10 kleinkinderen en 14 kleinkinderen. Een grote vrolijke bende en altijd gezelligheid troef bij deze familie.