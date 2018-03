60 varkentjes sterven op weg naar slachthuis TRANSPORTTRUCK BELANDT IN GRACHT CHAUFFEUR LICHTGEWOND LIEVEN SAMYN

07 maart 2018

02u34 0 Staden Langs de Provinciebaan tussen Sleihage en Westrozebeke is gisteren in alle vroegte een varkenstransport in de gracht beland. Eén onoplettendheid van de trucker zorgde voor urenlange hinder langs de N313. Zestig varkens overleefden de klap niet. De opgetrommelde brandweer had een hele klus aan het overladen van de overlevende dieren.

Rond 3.30 uur reed Dirk Verhaeghe (46) uit Komen met zijn trekker en aanhangwagen, volgeladen met 200 varkens, richting slachthuis Westvlees in Westrozebeke. Enkele seconden nadat hij de rotonde aan de Diksmuidesteenweg had genomen, wou hij iets nemen in zijn cabine en verloor even de aandacht. Voldoende voor zijn gevaarte om rechts van de weg in de gracht te schuiven. De bestuurderscabine strandde tegen een betonnen muur en miste op een haar een elektriciteitspaal. Dirk Verhaeghe raakte gewond aan het hoofd, maar kon zelf de hulpdiensten alarmeren. Na verzorging mocht hij enkele uren later het ziekenhuis verlaten.





20 jaar ervaring

"Hij heeft geluk gehad", klinkt het bij zijn vader, zelf jarenlang zelfstandig transporteur van dieren voor Westvlees. "Zijn cabine heeft aan de passagierszijde de muur geraakt. Eén meter verder en de inslag van de paal was wellicht aan zijn kant geweest. Dirk is nochtans een topper, een heel goede vrachtwagenchauffeur met meer dan 20 jaar ervaring. Jammer dat dit hem moet overkomen. Maar dat zijn de risico's van de weg. Eén seconde onoplettendheid kan voldoende zijn."





In de gekantelde vrachtwagen zaten 200 varkens. Zestig dieren overleefden de klap niet en moesten naar het vilbeluik worden gebracht. De rest moest een voor een uit de truck gehaald en overgeladen worden. Een klus waar de opgetrommelde brandweer urenlang de handen vol mee had. Een weide naast de gracht kon gelukkig dienstdoen als loopweide. Het overladen van de varkens nam enkele uren in beslag. Daarna volgden nog de takelwerkzaamheden. De hinder langs de N313 duurde tot de middag. Amper vijf maanden geleden kwam wat verderop langs de Provinciebaan nog ondernemer Patrick Hoflack (61), zaakvoerder van Horafrost, om het leven toen hij 's nachts rond 3 uur met zijn Mercedes tegen een uitzonderlijk transport knalde.