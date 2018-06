280 kampeerders voor eerste editie van 'Camping Eugène' 30 juni 2018

De ouderverenigingen van alle acht de scholen in Groot-Staden hebben gisteren met 'Camping Eugène' het schooljaar met een knaller van formaat afgesloten. De pop-upcamping in het Eugène Dermautpark lokte maar liefst 280 ouders en kinderen, goed voor ruim 90 tentjes. De kinderen bouwden samen kampen, knutselden lampionnen, lieten zich schminken of plonsden in een inderhaast voorzien zwembadje. De avond werd afgesloten met liedjes rond het kampvuur, waarna de tentjes dichtgingen. "Zonder meer een succes", zegt woordvoerder Wouter Van Vooren, die nu al nadenkt over een vervolg. "Volgend jaar doet Camping Eugène waarschijnlijk een van de deelgemeentes aan, maar hoe we dat praktisch uitwerken, zien we nog wel." (SVR)