25ste editie van uniek sportevent LA-KO-STA 20 april 2018

Op zaterdag 21 april worden flink wat straten in Langemark-Poelkapelle, Staden en Kortemark autovrij gemaakt, om plaats te maken voor de honderden deelnemers van het bijzondere sportevenement 'La-Ko-Sta'. Tussen 7 uur 's morgens en 15 uur kunnen jonge en iets oudere sportievelingen kiezen tussen drie disciplines : lopen, wandelen of fietsen. Zowel de getrainde atleet als de recreatieve sporter kan er op zijn of haar niveau deelnemen aan de halve marathon, de wielertocht van 100 km, een van de wandeltochten die variëren van 4 tot 29 km, dan wel de gezinsfietstocht of de start-to-run van slechts 6 km.





Alle events starten aan Sporthal Den Tap in Langemark, uitgezonderd de halve marathon die start bij Sporthal De Kouter in Kortemark. De prijsuitreikingen van de start-to-run en de halve marathon vinden dan weer in Langemark plaats om respectievelijk 16.30 en 17.30 u. Surf voor meer een volledig overzicht van de wedstrijden of inschrijvingen naar www.lakosta.be of de gelijknamige Facebookgroep.