18 maanden voorwaardelijk voor aanranden en verkrachten minderjarige stiefdochter Alexander Haezebrouck

02 januari 2019

11u41

Bron: Eigen info 0 Staden Een 42-jarige man uit Staden is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor de aanranding en het verkrachten van zijn minderjarige stiefdochter. De man penetreerde haar één keer met de vinger, daarom werd hij ook vervolgd voor verkrachting.

De 42-jarige man was tijdens de feiten de nieuwe partner van de moeder van het slachtoffer uit Roeselare. Het meisje dat ondertussen meerderjarig is, werd door de man tussen haar 10 en 14 jaar geregeld aangerand. Hij stak zijn hand in haar broek om over haar geslachtsdeel te wrijven, één keer duwde hij zelfs zijn vinger naar binnen. Hij kneep haar ook geregeld in haar borsten. Patrick M. moet ook een geldboete van 6.000 euro betalen waarvan 1.200 euro effectief. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 3.000 euro betalen. De man is ook vijf jaar ontzet uit zijn rechten en mag de komende tien jaar geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft tegenover minderjarigen.