"Wij brengen zon mee van reis. Letterlijk" KOPPEL VERZAMELT GROOTSTE STER IN ALLE VORMEN EN MATEN SAM VANACKER

26 juli 2018

02u31 0 Staden Volle zomer of niet, André Bentein en Roos Carron hebben altijd het zonnetje in huis. Het gepensioneerde koppel verzamelt namelijk al jaren zonnetjes in alle mogelijke kleuren, maten en gewichten. De teller staat op zesennegentig.

Bezoekers worden aan de voorgevel van het huis in de Slijperstraat al begroet door een vrolijk stenen zonnetje. Binnenshuis is de grootste ster ook alomtegenwoordig, met als pronkstuk een grote metalen zon onder de schouw. Maar het leeuwendeeld van de verzameling is te bewonderen in de achtertuin. Dicht op elkaar gepakt aan de achtergevel hangen tientallen grote en kleine zonnen. De variatie is enorm. Knipogende zonnen, lachende zonnen, huilende zonnen en zelfs een enkeling met een piercing in de neus. Ze zijn van hout, van steen, van metaal of zelfs van plastic gemaakt. En ze komen van overal ter wereld.





Souvenir

"We hebben er uit Egypte, Kreta, Mallorca, Tenerife, Benidorm, Nederland, Duitsland, Frankrijk en zelfs een paar uit Polen", vertelt Roos (73). "Telkens we op reis eentje tegenkomen brengen we het mee. En familie en vrienden doen voor ons hetzelfde. Zo is de verzameling zeven jaar geleden ook begonnen. Een van onze twee zonen had een stenen zonnetje mee als souvenir. Korte tijd later kwamen André en ik een ander mooi zonnetje tegen op een rommelmarkt. Sindsdien hebben we een 'zonneslag' gekregen en is de collectie gestaag beginnen aangroeien. Wat we er zo mooi aan vinden? Een zon straalt warmte en genegenheid uit. En bij ons schijnt de zon altijd, ongeacht welk seizoen het is."





Al wordt het volgens André (75) steeds moeilijker om dit specifieke soort wanddecoratie nog te vinden. "Oudere mensen hebben er doorgaans nog wel een op zolder liggen, maar op rommelmarkten zijn ze toch een pak moeilijker te vinden dan vroeger. De beste oogst hebben we in de omgeving van Zedelgem. Naar verluidt moet daar ooit een beeldhouwer hebben gezeten die er veel maakte", zegt André. "Grootste nadeel is dat een stenen zon toch al snel een paar kilo's weegt. En als je in het begin van een rommelmarkt een op de kop tikt, dan ben je er even mee zoet. Maar dat hebben we er voor over." Veel geld spendeert het koppel niet aan hun hobby. "Op rommelmarkten is men ze liever kwijt dan rijk, dus veel meer dan pakweg vijf euro kost een zonnetje doorgaans niet." Waar de verzamelwoede van André en Roos zal eindigen, dat weten ze ook niet. "We hebben nog heel veel plaats over achteraan", lacht Roos. "Nog voor minstens honderd meer. Al weet ik niet wat de kinderen met al die zonnetjes gaan doen als wij er niet meer zijn. Maar ik weet wel al wat ik later op mijn graf wil hebben."