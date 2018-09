"We zijn diep teleurgesteld" N-VA STADEN ZET TWEE SCHEPENEN AAN DE DEUR SAM VANACKER

04 september 2018

02u46 0 Staden Twee van de vier zittende N-VA schepenen zijn bij de Stadense N-VA aan de deur gezet na een meningsverschil over de lijstvorming. Het gaat om schepen van Financiën Nikolaas Bourgeois en schepen van Sport Marie-Paule Vancoppenolle. Het partijbestuur koos onderwijsschepen Marc Bogaert als lijsttrekker. Schepen Bart Vynckier wordt lijstduwer.

Eerste schepen en gedoodverfd kandidaat-lijsttrekker Nikolaas Bourgeois, die destijds de N-VA in Staden mee hielp oprichten, werd niet opgenomen in de lijst waarmee N-VA Staden naar de kiezer trekt. Hetzelfde geldt voor collega-schepen Marie-Paule Vancoppenolle. "We zijn diep teleurgesteld", laat Nikolaas Bourgeois weten in een korte reactie. "Verder commentaar gaan we op dit moment echter niet geven. We zijn nog volop in beraad met de nationale N-VA en zullen op tijd ons verhaal doen." Bourgeois was in 2012 lijsttrekker en haalde 458 voorkeurstemmen. Marie-Paule stond op de tweede plaats met 398 stemmen.





Het dertienkoppige partijbestuur, waar ook alle vier de schepenen in zetelen, besliste echter om het lijsttrekkerschap te geven aan Marc Bogaert, die in 2012 nog lijstduwer was en 429 stemmen achter zijn naam kreeg. Over de reden waarom twee sterkhouders buiten spel werden gezet blijft Bogaert vaag.





Ongerust

"Het probleem is dat de lijstvorming veel te lang op zich liet wachten. Het bestuur kreeg telkens te horen van de groep rond Nikolaas dat eraan gewerkt werd, maar het bleef wachten op resultaten. Het bestuur werd ongerust en ook onze coalitiepartners sp.a en Open Vld begonnen zich zorgen te maken. Het vertrouwen was weg, dus werd er actie ondernomen. Een ruime meerderheid besliste mij het lijsttrekkerschap aan te bieden en na een paar nachtjes slapen ben ik daarop ingegaan. Ik begrijp dat sommige mensen daar niet gelukkig mee zijn. Zelf was ik trouwens niet betrokken bij de vorming van die lijst. En van welke plaats ik uiteindelijk ging krijgen, heb ik eerlijk gezegd nooit wakker gelegen", beweert Bogaert nu.





Lijstduwer Bart Vynckier heeft zich naar eigen zeggen afzijdig gehouden van de hele discussie, maar steunt Bogaert. "Niets tegen Nikolaas als mens, integendeel. Maar politiek kan je niet runnen zoals je een bedrijf runt. In de politiek moet je luisteren naar je leden en iedereen met hetzelfde respect behandelen. Het bestuur heeft geluisterd naar die basis. Alleen zo behoud je het vertrouwen. Wat Marie-Paule betreft, zij had eerder dit jaar al laten weten dat ze een punt wou zetten achter haar politieke carrière. Vreemd genoeg komt ze daar nu op terug."





Zowel Bogaert als Vynckier benadrukken dat de neuzen van de Stadense N-VA allemaal in dezelfde richting staan. "De lijstvorming is anders gelopen dan verwacht, maar we gaan als één ploeg naar de verkiezingen", aldus nog Bogaert.