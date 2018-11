"We moeten hoog durven mikken" Matthias Corneillie - Westrozebeke 17 november 2018

SK Westrozebeke heeft de eersteperiodetitel al op zak maar gaat nu volop voor de titel. De manschappen van coach Lieven Verkindere willen immers absoluut terug naar tweede provinciale. Matthias Corneillie werd als een van de nieuwkomers binnengehaald. "Vorig seizoen had Westrozebeke al een heel sterk team en greep het nipt naast de promotie", stelt Matthias Corneillie. "De kern werd serieus versterkt zodat het logisch is dat we hoog moeten durven mikken. Nu we al zeker zijn van die eindronde, is de titel doelstelling nummer één. Maar dat wordt niet makkelijk want er zijn in onze reeks nog veel kapers op de kust. Zondag ontvangen we medeleider Merkem Sport en moeten we toch proberen om de drie punten thuis te houden. Al we dit rechtstreeks duel weten te winnen, doen we in elk geval een superzaak. Maar we moeten in deze competitie niet enkel die toppers zien te winnen, want ook tegen de ploegen uit de rechterkolom mogen we niet met de punten morsen. Het wordt dus nog een lange weg maar we zijn er alvast supergemotiveerd voor." (BPN)