"Voortaan lopen jullie over de speelplaats als man en vrouw" 06 februari 2018

02u39 0 Staden Kleuters Lennert Bultinck (4) en Lisa-Marie Vael (4) werden gisteren plechtig in de echt verbonden op het Stadense gemeentehuis.

Het huwelijk was de kers op de taart voor de kleuters van GO-basisschool 't Klavertje, waar ze rond het thema 'liefde' hebben gewerkt in de klas. Rond 14 uur kwam een bonte bruiloftsstoet - met aangepast vervoer voor de tortelduifjes en een indrukwekkend kleed voor de bruid - aan op het gemeentehuis, waar ze ontvangen werden door burgemeester Francesco Vanderjeugd. Onder het goedkeurende oog van klasgenootjes, ouders en grootouders gaf het koppeltje elkaar er schoorvoetend het ja-woord.





"Ik hoor dat jullie 's morgens meteen elkaars handje vastpakken op de speelplaats", zei de burgemeester. "Welnu, voortaan lopen jullie samen over de speelplaats als man en vrouw."





Voor een kus was de kleine Lennert niet onmiddellijk te vinden, dus werd het huwelijk bezegeld door een stevige knuffel van zijn kersverse echtgenote. (SVR)