"Voor sommige maten bestaan geen letters" GERDA LECLUSE MAAKT THUIS LINGERIE OP MAAT SAM VANACKER CHARLOTTE DEGEZELLE

23 januari 2018

02u39 0 Staden Op maat gemaakte kledij is vandaag al een zeldzaamheid, maar Gerda Lecluse uit Staden maakt lingerie volledig op maat. Vanuit haar huis in de Boudwijnlaan runt ze in bijberoep een piepklein winkeltje. Ze krijgt vooral klanten met erg speciale noden over de vloer.

Drie jaar geleden begon Gerda Lecluse (48), in het dagelijks leven huishoudhulp, in avondschool naailessen lingerie te volgen. "Ik had wel eens een bloesje of een kleedje gemaakt, maar ik wou bijleren. Zo begon ik met stofjes kopen en bouwde ik langzaam een collectie op. Telkens was mijn dochter Kimberly model. Maar eens ik mijn diploma had wou ik niet ophouden. Voorzichtig begon ik te experimenteren voor vrienden en familie. De reacties waren zodanig positief dat ik uiteindelijk twee jaar geleden de stap maakte naar zelfstandigheid in bijberoep."





Intussen werd de oude slaapkamer van dochter Kimberly omgebouwd tot atelier terwijl er op de benedenverdieping ook een etalage gemaakt werd. Lingerie-en badmodespeciaalzaak 't Zit Goed was geboren.





Bijna dagelijks ontvangt Gerda klanten in het atelier.





"Bij veel vrouwen is de ene borst ietsje groter dan de andere. Als dat verschil meevalt, kan je nog je plan trekken met confectie, maar ik heb al vrouwen gehad met een verschil van twee cupmaten. Ook wie een uitzonderlijk zware buste heeft, komt bij mij aankloppen. Het omgekeerde bestaat ook. Dames met bijna niets die er toch goed willen uitzien in een kleedje. Of mensen die met een gevoelig litteken zitten op de plaats van een sluiting en vragen om een aanpassing. Voor alles is er een oplossing en altijd gaan de mensen hier buiten met meer zelfvertrouwen dan toen ze binnen kwamen."





Gerda rekent vooral op mond-aan-mondreclame voor klanten. "Ik heb wel een Facebookpagina, maar het probleem is dat ik slechts heel uitzonderlijk foto's van mijn werk heb. Klanten gaan niet graag in hun lingerie op foto, hoe tevreden ze ook zijn. "Zo had ik onlangs een paaldanseres die een eigen ontwerpje met wat speciallekes gemaakt had. Altijd leuk als mensen met een tekening afkomen. Ik kon erg creatief zijn en dat meisje was heel tevreden met het resultaat. Maar ik heb ze niet op foto gekregen."





Opmeten

Naar eigen zeggen kijkt Gerda van bijna niets meer op bij het opmeten. "Vrouwen die een amputatie achter de rug hebben zeggen altijd 'niet verschieten' als ze hun t-shirt af doen. Maar dat heb ik nooit gedaan. Al moet ik toegeven dat ik van één dame met heel erg zware borsten toch even van m'n melk was als ik de maat opnam. Voor sommige maten bestaan geen letters. Het omgekeerde bestaat ook. Zo heb ik ooit een jong meisje gehad die haar trui onder geen beding wou afdoen. Ik heb dan maar voorgesteld om zelf ook in mijn lingerie te gaan staan. Dan mocht het wel."





Prijs

Wat prijs betreft zit 't Zit Goed volgens Gerda in de buurt van de betere confectiezaken. "Voor een slipje ligt de prijs rond de twintig euro, voor een bh gaat dat naar de 110 euro, al varieert dat naargelang de wensen van de klant."





Gerda hanteert vaste openingsuren die terug te vinden zijn op de Facebookpagina. Klanten kunnen er ook terecht op afspraak via het numer 0478/59.05.05.