"Volgend jaar wil ik hier weer wonen" UITGEBRANDE WOONST GAAT IN AUGUSTUS TEGEN DE VLAKTE SAM VANACKER EN CHARLOTTE DEGEZELLE

28 juli 2018

02u35 0 Staden Een nieuw hoofdstuk breekt aan voor Jurgen Demeyere, die eind vorig jaar zijn woonst in vlammen zag opgaan. Sinds deze week heeft Jurgen een vergunning beet en in augustus wordt de uitgebrande voorbouw gesloopt. Daarna wordt zijn huis heropgebouwd. "Ik kom hier niet vaak meer. Te deprimerend."

Op 13 december 2017 moest Jurgen machteloos toekijken hoe zijn huis en zijn muziekatelier in de Kasteelstraat in vlammen opging. Nog snel kon hij een drumstel, een paar gitaren en een computer redden, maar vuur en rook beletten hem om nog terug in de woning te gaan.





"Ik had net mijn twee zoontjes naar hun oma gebracht en we gingen net beginnen met repeteren in de achterbouw", vertelt Jurgen (36).





"De zangeres vroeg om een koffie dus ik ging naar de keuken. Daar viel mijn oog op een gloeiende lijn boven het fornuis. Mijn schoorsteen stond in brand." De brandweer was vlug ter plaatse, maar het huis viel niet meer te redden. Er werd een dokter ter plaatse geroepen om Jurgen te kalmeren.





Zes maanden na die verschrikkelijke avond woont Jurgen op een boerderij bij vrienden in Izegem. Als Mauro (6) en Stan (8) niet bij hun mama zijn, neemt Jurgen ze regelmatig mee op uitstapjes met de mobilhome. "De achterbouw van het huis heb ik wat opgeruimd en er staat een tafel en een bed, maar in die zes maanden tijd heb ik er misschien twee keer geslapen. De troosteloze aanblik van het huis is te deprimerend. En hier muziek spelen is al helemaal niet aan de orde."





Maar nu is er terug hoop. Deze week hing Jurgen het welbekende gele formulier op aan zijn huis. "De sloop is voor augustus", gaat hij verder. "Tegen eind dit jaar moet de ruwbouw er staan, waarna ik in het voorjaar kan beginnen met de volledige herinrichting en afwerking. Ik hoop hier tegen volgende zomer weer te kunnen wonen. Hoe sneller, hoe liever als het aan mij ligt. Maar verzekeringszaken en vergunningsaanvragen nemen nu eenmaal tijd in beslag."





"Hoe ik het voorbije half jaar beleefde? Enerzijds is het moeilijk te beseffen dat je opnieuw moet beginnen. Ik had jaren gewerkt aan mijn muziekatelier Mont Musique. Tegen volgende zomer zullen de lessen al meer dan anderhalf jaar hebben stilgelegen. Ook mijn hele muziekcollectie is in de brand gebleven, net als het speelgoed van de kinderen. Maar anderzijds ben ik ook enorm dankbaar voor de steun en de hulp die ik gekregen heb van iedereen."





Benefietacties

Er werden heel wat benefetacties op poten gezet voor de getroffen muzikant, onder meer het festivalletje 'Music for Meyer', een collectiebus op de kerstmarkt en een actie van de bewoners van de Stadenberg. "Vrienden, familie, buren, sympathisanten. Iedereen ben ik dankbaar. Voor alles."





Wie Jurgen Demeyere binnenkort nog eens aan het werk wil zien, moet op donderdag 23 augustus afzakken naar de parkconcerten van de Verenigde Vrienden in het Eugeen Dermautpark in Staden. Hij staat er op het podium met zijn coverband Crystal Moon.