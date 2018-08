"Veerkracht heeft zijn grenzen bereikt" BURGEMEESTER FRANCESCO VANDERJEUGD BUITEN STRIJD TOT BEGIN 2019 SAM VANACKER

29 augustus 2018

02u40 0 Staden Het gaat niet goed met Francesco Vanderjeugd. De 30-jarige burgemeester van Staden is overwerkt en herstelt in het ziekenhuis van een inzinking. In een emotionele videoboodschap kondigde hij gisteravond aan dat hij zijn politieke activiteiten nog tot eind dit jaar op een laag pitje zet.

"De afgelopen jaren heb ik veel meegemaakt. Af en toe struikelde ik, altijd vond ik de kracht om mijn rug te rechten en weer verder te gaan. Maar net zoals een broze tak aan een boom ben ik ook wel eens kwetsbaar en breekbaar. Mijn veerkracht heeft zijn grenzen bereikt", zo laat Vanderjeugd weten in de videoboodschap. "Ik besef nu dat ik te weinig aandacht heb gegeven aan de signalen die mijn lichaam me gaf. Daarom pas ik nu mijn aanwezigheidspolitiek aan tot het einde van dit jaar. Als jullie me de kans geven, sta ik er opnieuw vanaf 2019."





Over de concrete aanleiding voor de ziekenhuisopname wordt niet gecommuniceerd, maar het is een feit dat Vanderjeugd al eerder in aanraking kwam met de grenzen van zijn veerkracht. Zo viel de jongste burgemeester van het land op 25-jarige leeftijd al eens flauw tijdens een infovergadering. Begin vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een nieuwjaarsreceptie met Open Vld-collega's in Veurne. Telkens lagen stress, oververmoeidheid, te weinig regelmatig eten en hyperventilatie aan de oorzaak.





Ook de langdurige politieke patstelling in Staden en het verlies van zijn moeder Christine Vanoplynus in 2016 hebben ongetwijfeld hun sporen nagelaten. In het filmpje dat gisteravond werd opgenomen, is haar portret te zien op de vensterbank. Hij had haar drie jaar geleden beloofd om elk jaar samen op bedevaart te gaan. Na haar overlijden besliste de liberale burgemeester om de traditie in ere te houden en alleen op bedevaart te trekken.





Pelgrimstocht

Deze maand ondernam hij een pelgrimstocht naar het Franse Lisieux: 482 kilometer met de fiets om een kaarsje te branden voor zijn moeder. Daarover liet hij achteraf op sociale media het volgende weten: "Het hoofd even leeg maken en ondertussen wat aan m'n fysiek werken, leek me wel een goeie uitdaging... Al zal ik de volgende keer toch iets meer moeten trainen. Zo'n afstand afleggen in vier dagen is fysiek toch bijzonder zwaar als je niet getraind bent."





Vanderjeugd was van plan om als lijsttrekker bij Open Vld voluit te gaan voor een tweede termijn als burgemeester, dus de situatie komt bijzonder ongelegen. Dat beseft hij zelf ook.





Begrip

"Ik weet dat dit niet het ideale moment is en ik hoop oprecht dat ik de komende jaren samen met mijn team een vervolg mag breien aan al wat we al gepresteerd hebben. Maar ik moest dit nu meedelen, nog voor de verkiezingen. Daar hebben jullie het recht op. Ik hoop op begrip en respect te kunnen rekenen voor mijn beslissing. Weet dat ik pas zorg kan dragen voor de gemeente als ik in de eerste plaats zorg leer dragen voor mezelf."





Bekijk de videoboodschap op www.hln.be/burgemeester