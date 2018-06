't Blommenhof steekt in 't nieuw 21 juni 2018

02u27 0

Het oude feestzaaltjescomplex 't Blommenhof achter de kerk van Staden zit in een nieuw kleedje en opent komende zondag de deuren. Vooral zaal Die Roze, met een capaciteit van vijftig man het kleinste van de drie zaaltjes, werd grondig aangepakt. De uitbating en het onderhoud van het gebouw is al meer dan een halve eeuw in handen van tien vrijwilligers. "Die Roze werd al een tijdje niet meer gebruikt, maar daar gaan we verandering in brengen. Zo is er voortaan een kookeilandje voor workshops. Iedereen is welkom om zondag de mogelijkheden van het Blommenhof te komen bekijken", vertelt Mieke Joye. (SVR)