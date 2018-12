‘Staden Onderneemt’-Awards aan zesde editie toe Sam Vanacker

04 december 2018

17u39 0

De tweejaarlijkse Staden Onderneemt Awards zijn op vrijdag 14 december al aan de zesde editie toe. Opnieuw worden er drie awards uitgereikt. Een thema-award die dit keer voor het mooiste of beste bedrijfsgebouw weggelegd is, een starter-award voor de meest beloftevolle onderneming die in Staden in de laatste vijf jaar werd opgericht en tenslotte een persoonlijkheid-award voor ondernemers die Staden op de kaart hebben gezet.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens een galavoorstelling op vrijdag 14 december in het SWOK. De deuren gaan open om 19 uur. Na de uitreiking volgt een dansfeest