"Mijn droom: over de hele wereld dj'en" RÉMI GUARANI DRAAIT DEZE ZOMER IN BULGAARS PARTYPARADIJS CHARLOTTE DEGEZELLE

12 juli 2018

02u34 0 Staden Glenn Vanbecelare (26), beter bekend onder zijn dj-naam Rémi Guarani, beleeft de zomer van zijn leven. Twee maanden lang is hij de resident-dj in de Candy Club in het Bulgaarse Sunny Beach, een van dé partybestemmingen van Europa. "Gelukkig steunt mijn baas me."

Heel veel jongelui dromen ervan de nieuwe Dimitri Vegas of Like Mike te worden. Velen zullen dan ook jaloers zijn op Glenn Vanbecelaere. Zes jaar geleden draaide hij zijn allereerste set. "De interesse is er altijd wel geweest en op een dag ben ik wat beginnen prutsen op de pc", vertelt hij. "Gelijktijdig opende een vriend van mij de Stereo Club in Roeselare. Ik stal er veel met mijn ogen van andere dj's en kreeg er de kans om de knepen van het vak te leren. Al snel bleek dat muziek niet alleen een passie, maar ook een tot dan toe onontgonnen talent was."





Krush Club

Sinds die eerste pogingen ging het alleen maar crescendo voor Glenn. Hij stond de voorbije jaren onder meer al in de Noxx in Antwerpen, in La Rocca in Lier, in de Krush Club in Oostende en draaide in Rotterdam en op Kreta in Chersonissos. "Jaar na jaar blijf ik aan mijn carrière timmeren. Het is mijn doel om ooit van mijn muziek te kunnen leven en dankzij het dj'en de wereld rond te reizen."





Balaton Sound

Daar is het nu nog net iets te vroeg voor. "Ik werk ook nog als kok in The Noodle Bar in Gent. Mijn werkgever is een goeie kameraad. Gelukkig. Indien ik in een fabriek of zo werkte, dan had ik waarschijnlijk net mijn ontslag gekregen."





Tot en met 9 september is Glenn namelijk niet op de werkvloer te vinden. Vorige week vertrok hij om twee maanden letterlijk non-stop feestjes te bouwen in het buitenland. Afgelopen weekend was hij te vinden in Hongarije. "Voor reisorganisatie Journey of Sound draaide ik op de Belgische camping van het bekende dancefestival Balaton Sound."





Major Lazer

Vervolgens nam hij het vliegtuig richting Bulgarije, waar hij zondagavond voor het eerst van zich liet horen. "Ik ben hier resident-dj in Candy Club, een van de grootste clubs van Sunny Beach. Dat is op zijn beurt een van de partybestemmingen in Europa. Zes op de zeven avonden moet ik draaien. Soms ook overdag, afhankelijk van evenementen en in samenwerking met een beachclub. De eerste avond was alvast top en ik ben ervan overtuigd dat deze ervaring uitstekend is voor mijn carrière. Het is een heel mooie referentie."





Glenn wil dan ook zeker opgemerkt worden. "Hier in Sunny Beach wordt heel commerciële muziek gedraaid. Ik zou hetzelfde kunnen doen, maar maak het mezelf wat moeilijk. In elke set wil ik mezelf tonen door zo'n 25 procent muziek te draaien die echt mijn ding is. Dat gaat een beetje in de richting van Diplo, een van de mannen van Major Lazer. Hij is mijn grote voorbeeld", besluit Glenn.