"Mauro zal dertiende verjaardag niet snel vergeten" Vlaams gezin in Zuid-Frankrijk zag camping razendsnel onderlopen SAM VANACKER

10 augustus 2018

16u11 0 Staden Een gezin uit Staden, dat op reis is in de Zuid-Franse regio Drôme, zag gisterennamiddag hun camping in Rochegude razendsnel onder water lopen. "Iedereen werd geëvacueerd en moest naar het hoogste punt van de camping. Vijf uur hebben we moeten wachten tot het water weer gezakt was", getuigt Marlies Dorme.

Hevig onweer in het zuiden van Frankrijk veroorzaakte gisteren heel wat ellende. Rivieren traden op meerdere plaatsen buiten de oevers en zetten hele gebieden onder water. In totaal werden zo'n 1.600 mensen geëvacueerd. Marlies Dorme getuigt: "In de voormiddag zaten we in onze campingcar te schuilen voor de regen, toen de uitbaters van de camping op de deur klopten. We moesten onmiddellijk naar het sanitair blok vertrekken, omdat het water bleef stijgen. We begonnen op ons gemak wat op te ruimen, maar een kwartier later stond die man opnieuw aan onze deur. Het moest snél gaan. Boven onze hoofden cirkelde een helikopter en buiten zagen we dat het water op bepaalde plaatsen al bijna tot aan onze knieën stond."





Boven aangekomen zagen de kampeerders hoe het kabbelende riviertje van een dag eerder veranderde in een snel stijgende modderstroom. De partner van Marlies wist gelukkig nog net op tijd hun camper in veiligheid te brengen, waardoor het gezin geen schade leed. Na vijf uur wachten in de bar van de camping was het water weer gezakt. "Toevallig was het gisteren de dertiende verjaardag van Mauro", gaat Marlies verder. "We hebben pizza gegeten op de camping, zijn lievelingskostje. Veel meer konden we niet doen door het water. Al zal hij zijn dertiende verjaardag niet snel vergeten."





"Vandaag is iedereen aan het opruimen en liggen er overal tenten te drogen. Toen we hier maandag aankwamen waren bijna alle 150 kampeerplaatsen bezet. Drievierden van die plaatsen zijn nu leeg. Zelf trekken we morgen ook weer verder. Toevallig naar een hogergelegen camping, maar de vakantie gaat verder. We laten die niet vergallen", besluit Marlies.