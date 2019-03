(Groot)ouders en kinderen wagen zich samen aan potje yoga Sam Vanacker

07 maart 2019

13u04 0 Staden Tijdens de krokusvakantie organiseert de dienst Vrije Tijd van de gemeente Staden traditioneel enkele workshops. Zo werd donderdag een yogasessie georganiseerd in het SWOK. (Groot)ouders en (klein)kinderen wrongen zich er samen in allerlei bochten.

Tien paren schreven zich in, waarmee de sessie volzet was. Onder het toeziend oog van instructeur Justin Yep van Dance Studio Indigo uit Roeselare mochten de kinderen een uurtje lang klauteren op hun ouders of grootouders. “Met dienstencentrum ’t Scharnier organiseren we al langer yogasessies, al is dat dan wel voor een iets ouder publiek”, legt Kevin Moeyaert van de dienst Vrije Tijd uit. “Omdat vaak grootouders tijdens de vakanties voor de kinderen zorgen, besloten we hen eens samen de kans te geven de beentjes te strekken. Per slot van rekening maakt het de band met de kleinkinderen alleen maar sterker. Maar ook veel mama’s wilden graag eens proeven van yoga. We kregen niets dan positieve reacties.”