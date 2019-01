‘Bruggen’ centraal op installatievergadering Staden Sam Vanacker

04 januari 2019

13u22 0 Staden De nieuwe gemeenteraad van Staden is een feit. Donderdagavond legden elk van de 21 gemeenteraadsleden de eed af. Zowel oppositie als meerderheid hadden het over bruggen bouwen.

De sfeer zat goed tijdens de druk bijgewoonde installatievergadering, die overigens ook live via sociale media te volgen was. Na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden (dertien voor Open Vld, zes voor CD&V en twee voor respectievelijk N-VA en Westaon) werden Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Joeri Deprez en Chris Verhaeghe ingezworen, waarna ook Nathalie Depuydt de eed aflegde als voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD).

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) benadrukte daarop het belang van respect en samenwerking. “Samenhorigheid is belangrijk en het is onze taak om het goede voorbeeld te geven, bruggen te bouwen en samen te handelen in het belang van Staden. Begrip, wederzijds respect en een luisterend oor zijn essentiële ingrediënten om samen te kunnen bouwen aan de toekomst van Staden. Ook wanneer we ons in woelige wateren zouden bevinden de komende zes jaar, hoop ik dat het gezond verstand zal zegevieren.”

Die woelige wateren zijn voorlopig niet aan de orde, want oppositieraadslid Ludwig Willaert (CD&V) deelde de mening van Vanderjeugd, al legde hij wel duidelijk de nadruk op het belang van inspraak. “Als fractie gaan wij met een open kijk de nieuwe legislatuur in. Wij willen bruggen leggen naar alle gemeenteraadsleden en fracties en staan open voor alle voorstellen. We hopen op een vlotte en goede samenwerking. Verder wil ik benadrukken dat het belang van de gemeenteraad als democratisch orgaan niet onderschat kan worden. We hopen dan ook op voldoende waardering van het schepencollege voor dit overlegorgaan. Alle goede beslissingen gaan wij met onze fractie ten volle ondersteunen”

Voormalig OCMW-voorzitter krijgt blauw zitje in BCSD

Verder opmerkelijk is dat gewezen OCMW-voorzitter Marnick Hoorelbeke (Westaon) door Open Vld voorgedragen voor een zetel in het BCSD. Verder zetelen ook Ann Verbrugghe – Steyaert (Open Vld), Franky Bedert (Open Vld), Ivan Bruneel (Open Vld), Steven Vanoplynus (Cd&V) en Ingrid Espeel (CD&V) in dat nieuwe orgaan, dat de oude OCMW-raad vervangt.