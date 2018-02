"Ben mijn vrienden één voor één dankbaar" ZELFS TOM DICE OP BENEFIET VOOR SLACHTOFFER WONINGBRAND ALEXANDER HAEZEBROUCK

19 februari 2018

02u31 67 Staden Enkele vrienden en collega-muzikanten organiseerden zaterdagavond een benefiet vol muziek voor Jurgen Demeyere (35) die het slachtoffer werd van een zware woningbrand in december. Ze strikten zelfs Tom Dice als headliner. "Echt chapeau aan mijn vrienden om zo'n evenement op anderhalve maand te organiseren", zegt Jurgen Demeyere.

De vrienden en collega-muzikanten kwamen zo'n anderhalve maand geleden op het idee om een benefiet voor hun vriend te organiseren en gaven het de naam 'Music for Meyer'. De benefiet ging zaterdag door in het Blommenhof.





"Ik ben hen één voor één enorm dankbaar", zegt slachtoffer Jurgen Demeyere die zelf ook bij de coverband Crystal Moon speelt. "Het doet veel deugd en ik vind het zeer straf dat ze zoiets ineen hebben kunnen steken. Zeker zo'n 200 man zijn komen opdagen."





De headliner zaterdagavond was Tom Dice die in 2010 zesde werd op het Eurovisiesongfestival in Oslo. "Hij is een goede kennis van de bassist van onze band", zegt Jurgen. "Toch blijft het straf dat hij uiteindelijk toch iets meer dan een half uur is komen zingen. Een erg vriendelijke kerel. We hebben het eigenlijk vooral over gitaren gehad", lacht Jurgen. Verder waren er ook nog optredens van Shtevil, Tim T. en ook Jurgen zelf sprong met zijn band Crystal Moon op het podium. "Wij hebben anderhalf uur lang opgetreden", zegt Jurgen. "Het was een enorm geslaagde avond."





Eigen dak

Hoeveel de benefiet voor Jurgen heeft opgeleverd, is nog niet bekend. "Daarvoor moeten we alles nog eens berekenen", klinkt het. Wat Jurgen met de opbrengst precies gaat doen, weet hij nog niet. "Vooral zorgen dat ik zo snel mogelijk opnieuw een eigen dak boven mijn hoofd heb", zegt hij. Ondertussen is nog steeds een verzekeringskwestie aan de gang over wat precies met het huis moet gebeuren. "Een deel is al afgebroken. Specialisten bekijken nog wat met de rest moet gebeuren, maar het ziet er toch naar uit dat de hele woning gesloopt zal moeten worden. Ondertussen woon ik in een huurhuis in Izegem. Het is daar ook gezellig, maar het is niet hetzelfde natuurlijk."





Muziekschool

In de afgebrande woning had Jurgen ook zijn eigen muziekschool 'Mont Musique' opgericht. Die bestaat sindsdien niet meer. Jurgen geeft sinds nieuwjaar les bij Drums & Co in Gits waar hij vroeger ook al werkte. De brand in het huis langs de Kasteelstraat op Staden Berg ontstond in de schoorsteen maar breidde al snel uit. Mede door het vele hout waarmee het muziekatelier op de bovenverdieping was ingericht.