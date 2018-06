"Bedankt voor alles, postbode" HELE DORP ZWAAIT JOHAN UIT NA 30 JAAR TROUWE DIENST SAM VANACKER

27 juni 2018

02u27 0 Staden Bijna elke brievenbus in Westrozebeke was gisteren versierd met een bedankingsbriefje voor postbode Johan Goemaere (60). De Passendalenaar hangt namelijk vandaag - na dertig jaar trouwe dienst - zijn postzak aan de haak. "Toen ik het postkantoor liet weten dat ik wat later zou zijn, geloofden ze me niet", lacht Johan.

De actie is een idee van Johans dochter Hannelore. "We zochten een ludieke manier om zijn pensioen te vieren en omdat ik weet hoe graag hij gezien is in Westrozebeke, besloten mijn man en ik dat we zelf eens voor postbode zouden spelen." Hannelore buste afgelopen weekend vijfhonderd gele flyers waarop ze uitlegde dat haar vader met pensioen ging. Ze verzocht de bewoners vriendelijk het onderste deel van de flyer gisterenochtend uit te hangen. Westrozebeke gaf massaal gevolg aan die oproep.





Attentie

Toen Johan Goemaere uit Passendale gisteren aan zijn dagelijkse ronde begon in Westrozebeke, wist hij niet wat hij zag. Veel mensen hadden zelfs persoonlijke boodschapjes op de flyers geschreven of er een kleine attentie bij gelegd. Het ga je goed in je nieuwe levensfase, Johan! of Dank voor de dertig jaar. We gaan je keihard missen. "Fantastisch", reageert Johan ontroerd. "Westrozebeke heeft altijd al een speciaal plaatsje in mijn hart gehad en dat zal nooit veranderen."





Oude stempel

"Je hoorde Johan altijd al van ver afkomen voor je hem zag", vertelt Martin Tillo van de gelijknamige fietsenwinkel. Ook hij hing met veel plezier het gele flyertje aan zijn bus. "Altijd een goeiendag voor iedereen. Het hele dorp kent hem en hij kent het hele dorp. Hij neemt nog zijn tijd om even binnen te gaan bij de mensen. Op vrijdag drinken we geregeld samen een pintje als zijn shift erop zat. Johan is een postbode van de oude stempel, die goed kan vertellen en overal graag gezien is. Zoals Johan maken ze ze tegenwoordig niet meer."





Sociaal contact

"Je krijgt terug wat je erin steekt", vindt Johan. "De gouden jaren, waarbij er nog tijd was om met iedereen een praatje te doen, zijn weliswaar voorbij, maar ik ben altijd mijn best blijven doen om het sociaal contact erin te houden. Ik heb elke dag met volle teugen genoten van de job. Mijn ronde heeft me zelfs door moeilijke periodes in mijn leven geholpen. Zo ben ik mijn vrouw verloren toen ik amper 29 was. Ik kende hier niemand toen ik begon, maar de schouderklopjes die ik toen in Westrozebeke kreeg ben ik nooit vergeten. Op een bepaald moment ging ik zelfs naar elke begrafenis om de mensen een hart onder de riem te steken, maar dat was moeilijk vol te houden."





Johan was gisteren wat later dan anders terug van zijn ronde. "Toen ik het kantoor belde om te vertellen wat me overkomen was, geloofden ze me eerst niet", lacht hij. "Of ik het ga missen? Enorm. Maar als er wat te doen is in Westrozebeke ben ik er zeker bij. Daar kun je op rekenen."