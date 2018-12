Stad zet extra locaties open voor nieuwjaarzangertjes Toon Verheijen

11 december 2018

Het traditionele nieuwjaarzingen op 31 december brengt altijd een massa kinderen op de baan op de laatste dag van het jaar. Kinderen trekken dan door de straten om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen en wat centjes en lekkers in te zamelen. De stad zet dit jaar verschillende locaties open voor de jonge zangertjes om ze daar te ontvangen en een geschenkje te geven. De kinderen kunnen terecht in het stadhuis op de Vrijheid en de bibliotheken van Wortel, Meer, Minderhout en Meerle en op een locatie in Meersel-Dreef.