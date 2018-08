Zomeravonden succesvol afgesloten 02 augustus 2018

02u24 0

Juli is traditioneel de maand waarin de Hoevense Zomeravonden plaatshebben. Elke woensdagavond kunnen muziekliefhebbers op het terrein naast het Jeugd en Ontmoetingscentrum (JOS) terecht voor een gratis optreden van de meest uiteenlopende artiesten. De organisatie is in handen van een vriendenkring die telkens kan rekenen op tientallen vrijwilligers. Dit jaar waren de Zomeravonden bijzonder succesvol. Dat was niet enkel te danken aan de artiesten, maar ook aan het mooie weer. Als afsluiter was er een optreden van The Covrettes. Deze groep bestaat uit drie frontzangeressen en vier muzikanten. Ook volgend jaar komen er opnieuw gratis Zomeravonden op dezelfde locatie. Dat wordt de 11de editie.





(FSE)