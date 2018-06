Zomeravonden achter JOS 26 juni 2018

De jaarlijkse vier gratis openluchtoptredens in het kader van de Zomeravonden gaan, net zoals de voorbije jaren, door elke woensdagavond in juli vanaf 19u op het grasveld achter het Jeugd Ontmoetingscentrum Stabroek (JOS). Met regenweer kan uitgeweken worden naar de polyvalente zaal van het JOS. Woensdag 4 juli start de coverband 50 tinten Brijs, die het beste brengt uit de geschiedenis van de Nederlandstalige muziek. Woensdag 11 juli is het de beurt aan de Audioshakers. De week nadien zorgt de Nederlandstalige covergroep De Vos & Lemmes voor een megafoute party. Afsluiten gebeurt op woensdag 25 juli met The Covrettes die recente en herkenbare hits brengen in een vintage-jasje. (FSE)