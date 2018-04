WTC The Eagles starten seizoen in nieuwe outfit 10 april 2018

02u30 0

In Stabroek zijn de leden van WTC The Eagles het nieuwe seizoen begonnen in een nieuwe outfit. Voor de start van hun 9de fietsjaar waren niet minder dan 73 leden op de afspraak. De eerste fietstocht werd afgesloten bij 't Hazepad waar het feestbestuur zorgde voor de traditionele openingsreceptie van het nieuwe seizoen.





De sponsors van de club werden bedankt voor hun inspanningen die het de leden mogelijk maakt om tegen een betaalbare prijs een nieuwe tenue aan te kopen. De rest van het seizoen wordt iedere woensdagavond vertrokken om 19 uur op het Douaneplein. In de vaste planning zit ook de ADVP Classis en de sluitingsrit. Nieuw dit jaar is ook een rit naar de Vlaamse Ardennen.





(FSE)