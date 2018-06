Witvenners winnen wisselbeker Raf Engels 26 juni 2018

02u30 0

Op het terrein van lokaal Witven, in Hoevenen, werd gestreden voor de wisselbeker Raf Engels. Een petanquetornooi dat aan zijn vijfde editie toe was. Acht ploegen namen het tegen elkaar op in kwalificatiewedstrijden. De finale werd uiteindelijk gespeeld tussen de Witvenners en de Bleukens uit Putte-Kapellen. De Witvenners wonnen de finale met groot verschil. Zij waren vorig jaar ook al het beste team en nemen dus een stevige optie om de wisselbeker definitief in hun kast te mogen zetten.





De wisselbeker is vernoemd naar de vroegere Stabroekse schepen Raf Engels (Open Vld). Nadien werd verbroederd tijdens een barbecue.





(FSE)