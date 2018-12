Willemsfonds Stabroek viert dertigste verjaardag Alfons Schryvers

20 december 2018

17u47 0

Met een etentje heeft de Stabroekse afdeling van het Willemsfonds haar dertigste varjaardag gevierd. Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging. Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau. De Stabroekse afdeling organiseert activiteiten, en ontwikkelt initiatieven, om zoveel mogelijk mensen in de gemeente actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord. Tijdens de viering werden enkele verdienstelijke bestuursleden in de bloemen gezet. Voorzitter van de plaatselijke afdeling is Pierre Bels en Raf Engels is penningmeester. Info over de werking via pierre.bels@telenet.be