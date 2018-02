Wielerclub steunt Kom op tegen Kanker 13 februari 2018

02u42 0

De Stabroekse Wielertoeristenclub De Klok (WTC De Klok) organiseerde voor de 8ste maal haar wandel- en fietsdag ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het waren vooral wielertoeristenclubs die zich in de voormiddag aanmeldden. De recreatieve fietsers, en wandelaars, vertrokken merendeels in de namiddag. De organisatie had 4 grote fietsroutes van 95 kilometer uitgestippeld die vertakten in routes van 20, 50 en 70 kilometer en 4 wandelroutes. De actie leverde 5.000 euro op. De cheque werd in ontvangst genomen door Karen Dobbé, districtscoördinator Fondsenwerving KOTK Antwerpen.





(FSE)