Werken Dorpsstraat verschuiven naar voorjaar Alfons Schryvers

28 november 2018

De noodzakelijke nutswerken, verplaatsingen van leidingen enz. nodig voor een heraanleg van de Dorpsstraat en het Laageind (N111) in het centrum van Stabroek starten ten vroegste in februari. Enkele maanden later starten de eigenlijke weg- en rioleringswerken die een jaar zullen duren.

De procedure voor het afleveren van een omgevingsvergunning is achter de rug en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is al begonnen met de voorbereiding van de eigenlijke wegenwerken. Van zodra de nutswerken afgerond zijn, kan AWV starten met de definitieve heraanleg van de N111. In de loop van januari stelt AWV daarvoor een aannemer aan. Eens die aannemer gekend is, komt er meer duidelijkheid over de exacte planning en de timing van de herinrichting. Vermoedelijk starten deze werken in het voorjaar van 2019. De N111 snijdt dwars door het dorpscentrum van Stabroek en is vooral gericht op autoverkeer. Nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg moeten meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Parkeren zal in de nieuwe situatie veiliger en efficiënter verlopen en er komt een kiss-and-ridezone in de schoolomgeving. Tenslotte worden ook de belangrijkste kruispunten aangepakt: het kruispunt met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen er voor een veiligere verkeerssituatie.