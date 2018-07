Wegenwerken Veldstraat 25 juli 2018

In Stabroek start de aannemer, na het bouwverlof, met het laatste deel van fase 2 (Veldstraat vanaf huisnummer 115 tot Kasteeldreef + deel Moretuslei). Om door te kunnen werken wordt het deel Moretuslei tussen Veldstraat en Kasteeldreef mee uitgevoerd. Tegen eind september moeten de rioleringswerken klaar zijn. In oktober hoopt men de onderlaag asfalt aan te kunnen leggen. Daarna worden de voetpaden afgewerkt. De timing van fase 3 en 4 verschuift. In fase 3 (Jan Matstraat) wordt er gewerkt vanaf eind september/begin oktober tot en met januari 2019. In fase 4 (laatste deel Moretuslei tussen Kasteeldreef en N11) zijn de rioleringswerken voorzien vanaf eind oktober, het einde wordt verwacht eind december. (FSE)