Wegenwerken in het centrum van Stabroek uitgesteld tot september Alfons Schryvers

02 april 2019

16u31 0 Stabroek De heraanleg van de drukke verkeersas Dorpsstraat en Laageind (gewestweg N111) is uitgesteld tot september. De reden: er is nog steeds geen hoofdaannemer gevonden.

De komende maanden zal er, zowel voor buurtbewoners als voor weggebruikers, nog geen ernstige verkeershinder zijn in centrum Stabroek. De aanstelling van de hoofdaannemer is nog altijd niet rond. Pas nadat de aannemer is aangesteld, komt er meer duidelijkheid over de exacte planning en de timing van de werken. Ook de start van de voorbereidende nutswerken schuift daardoor op. Momenteel verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pas te kunnen starten in september.

De N111 snijdt dwars door het dorpscentrum en is vooral gericht op autoverkeer. Na de heraanleg komen er aan beide zijden van de weg nieuwe fietspaden, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Parkeren zal in de nieuwe situatie veiliger en efficiënter verlopen en er komt een kiss-and-ridezone in de schoolomgeving. Ten slotte worden ook de belangrijkste kruispunten aangepakt: het kruispunt met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan. Verkeerslichten en oversteekpunten, met een middenberm, zorgenvoor een veiligere verkeerssituatie. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel.