Wegenwerken centrum lopen vertraging op 04 mei 2018

De voorbereidingen voor de werken aan de Dorpsstraat/Laageind (N111), in het centrum van Stabroek, duren langer dan gepland. Daardoor schuift de timing op en starten de werken later. De omgevingsvergunning is pas ingediend en het bestek wordt nog afgewerkt. Deze zomer wordt de aanbesteding bekend gemaakt. De nutswerken starten in het najaar en de eigenlijke wegenwerken in het voorjaar van 2019. De nutswerken, die de aanneming vooraf gaan, duren ongeveer 6 maanden.





Voordat de nutsmaatschappijen kunnen starten moeten de voortuinen vrijgemaakt worden. Er zal dus ongeveer 1,5 jaar lang gewerkt worden, zij het niet altijd met hinder voor het verkeer. De eigenlijke wegenwerken gebeuren in vier fasen. (FSE)