Vrouw zwaargewond na ongeluk op Laageind 28 juni 2018

02u56

Een vrouw in een grijze Hyundai is gisterenavond zwaargewond geraakt. De vrouw komende van Nederland nam op de A12 de afrit Stabroek. Vermoedelijk reed ze onmiddellijk het kruispunt op en had ze de zwarte BMW niet zien aankomen. De BMW, komende van Stabroek Dorp, kon een aanrijding niet vermijden en reed vol in de flank. De wagen ging overkop, de BMW botste nog verder tegen een passerende vrachtwagen met oplegger.





De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere wagen geraakte volgens eerste berichten eerder lichtgewond.





Ook de politie kwam ter plaatse om het ongeluk te onderzoeken.





(NBA)