Vrijwilligers houden 'speelbabbel' levend 24 mei 2018

Zowel in Stabroek als in Hoevenen zorgen een vijftal vrijwilligers ervoor dat er tweewekelijks een speelbabbel kan gehouden worden.





Een speelbabbel is een leuke plek waar je kind, tussen 0 en 3 jaar, kan spelen en andere kindjes kan leren kennen. Ouders, grootouders of andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen er een praatje slaan in een gezellige en ontspannen sfeer.





Geïnteresseerden kunnen op vrijdag, tussen 9 en 11.30 uur, terecht in de BKO De Sloebertjes, aan de Kerkstraat in Hoevenen of in het consultatiebureau van Kind en Gezin, Kleine Molenweg 18 te Stabroek. Telkens staat speelgoed en koffie klaar zodat de aanwezige ouders ongestoord alle ervaringen met elkaar kunnen delen. De speelbabbel is een organisatie van het Stabroekse gemeentebestuur in samenwerking met de Opvoedingswinkel.





Meer info op www.huisvanhetkindstabroek.be.





(FSE)