Voor dood achtergelaten na carjacking VIJFTIGER LIGT IN KUNSTMATIGE COMA NA MESSTEKEN TOON VERHEIJEN

12 februari 2018

02u41 0 Stabroek Een vijftiger uit Hoevenen is vrijdagnacht levensgevaarlijk gewond geraakt bij wat mogelijk een uit de hand gelopen carjacking zou kunnen zijn. Het slachtoffer werd kort voor middernacht aangetroffen langs de kant van de weg in de Populierenlaan ter hoogte van een parkje. De man lag in een plas bloed en vertoonde meerdere messteken.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Aanvankelijk gingen de speurders ervan uit dat het slachtoffer uit een auto was gezet, maar later bleek het mogelijk om een uit de hand gelopen carjacking te gaan. Een onbekende is immers met de oude en groene Volkswagen Passat van vermoedelijk het slachtoffer vandoor gegaan. De wagen zou met hoge snelheid én met gedoofde lichten zijn weggereden in de richting van de Kastanjelaan en zo vermoedelijk naar de Berkenlaan.





"De man werd zeer zwaargewond aangetroffen door een buurtbewoonster", verklaart Sylvie Van Baden van het parket in Antwerpen. "Het was op dat moment niet duidelijk om wie het ging. Het slachtoffer zelf is nog niet verhoord kunnen worden. Hij ligt met uiterst zware verwondingen in het ziekenhuis."





Vraagtekens

De identiteit van het slachtoffer zou uiteindelijk pas zondag aan het licht gekomen zijn na vermoedelijk een doorgedreven buurtonderzoek van de politie. Zo werd uiteindelijk ook duidelijk dat de wagen die met gedoofde lichten is weggereden, een groene Volkswagen Passat was. Een ouder model en vermoedelijk eigendom van het slachtoffer. Na het aantreffen van het lichaam vrijdagavond werd de man in spoed overgebracht naar het UZA. Daar is hij geopereerd en wordt hij in een kunstmatige coma gehouden. Over het hoe en waarom dat het slachtoffer daar werd aangevallen, is niet duidelijk. Hij zou niet ver van de plaats delict wonen. In de buurt wordt in elk geval geschokt gereageerd.





"'s Avonds is het hier niet altijd even gezellig, maar dit is toch wel zeer ernstig. Ik hoop dat ze de dader snel vinden", klonk het bij enkele oudere mensen in de buurt. De familie van het slachtoffer wilde liever niet reageren. Een nichtje van de man plaatste nog wel een smeekbede in de groep 'Ge zijt van Hoevenen als ge' dat alle tips welkom zijn in de zaak.