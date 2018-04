Vliegclub houdt 'pancake fly-in' 13 april 2018

Morgen organiseert de vliegclub van Hoevenen een 'pancake fly-in'. De club verwacht vanaf 10 uur tientallen vliegtuigen, uit binnen- en buitenland, die een tussenlanding maken in Hoevenen. Elke piloot die in Hoevenen landt, wordt verwelkomd met een pannenkoek. Bedoeling is zo veel mogelijk piloten tot in Hoevenen te krijgen. Ondertussen kunnen bezoekers van dichtbij kennismaken met alle verschillende soorten vliegtuigen. Vrijwilligers van de club zorgen ervoor dat bezoekers veilig tussen de vliegtuigen worden geloodst. Vliegveld Hoevenen ligt in de polders net naast de snelweg A12 en heeft een grasstartbaan van 600m bij 18m. (FSE)