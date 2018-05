Vijf schoten gelost aan tegelwinkel 23 mei 2018

Onbekenden hebben afgelopen weekend een vijftal schoten gelost op het Douaneplein in Putte op enkele meters van de Nederlandse grens. Het was een getuige die de schoten had gehoord. Politie en parket kwamen massaal ter plaate, maar er was absoluut niets meer te beleven. Er was wel sprake van een wagen die weggevlucht is in de richting van Nederland. "De politiediensten hebben wel een vijftal kogelhulzen gevonden", bevestigt Christel Minne van het parket in Antwerpen. "Het is voorlopig totaal niet duidelijk waarom en door wie de schoten zijn gelost. De vitrine van de tegelwinkel liep wel schade op door de schoten die gelost zijn. Momenteel wijst echter niets op dat de zaak geviseerd zou worden om een of andere reden." De zaakvoerder was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (VTT)