Verkiezingsborden verdwijnen uit straatbeeld Alfons Schryvers

05 maart 2019

12u21 0

Het Stabroekse gemeentebestuur heeft beslist om in de toekomst geen verkiezingsborden meer te plaatsen op de openbare weg. De beslissing geldt niet voor verkiezingsaffiches die op privégrond staan. Tijdens de jongste campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen stonden en in Stabroek, Hoevenen en Putte samen nog elf gemeentelijke aanplakborden. Alle politieke partijen konden daarop, in de voor hun voorziene ruimte, zelf hun verkiezingsaffiches plakken. Na de campagne werden de verkiezingsborden door het gemeentebestuur opnieuw afgebroken en gestockeerd voor de volgende verkiezingsslag. De gemeentelijke milieuraad onderzocht het gebruik van de gemeentelijke verkiezingsborden en stelde vast dat alle borden niet volledig werden gebruikt en dat er soms afgetrokken verkiezingsaffiches op de grond bleven liggen. Bovendien kost het plaatsen, en opnieuw afbreken, van de borden de gemeente heel wat arbeidsuren die elders beter kunnen ingezet worden. Het advies van de gemeentelijke milieuraad om de verkiezingsborden niet meer te plaatsen werd gevolgd door het gemeentebestuur zodat er voortaan geen gemeentelijke verkiezingsborden meer in het Stabroekse straatbeeld zullen opduiken. Omdat de gemeente niet bevoegd is om dezelfde beslissing te nemen voor borden op private eigendom is de beslissing enkel geldig voor borden op gemeentelijke eigendom.

Stabroek

verkiezingen