Verkeersmaatregelen BK wielrennen 09 augustus 2018

Op zondag 12 augustus vindt het BK Elite zonder contract en Beloften vanaf 9.30 tot 18 uur plaats in Berendrecht en Stabroek. De start van de wedstrijden is aan de Solftplaats in Berendrecht en de aankomst in de Dorpsstraat in Stabroek. Tijdens de wedstrijden zijn de straten van het parcours verkeersvrij met een parkeerverbod. Bewoners kunnen met de rijrichting van het parcours meerijden nadat de groene vlag voorbij is. De Solftplaats is afgesloten voor het verkeer. Er is een tijdelijke parking van de organisatie, met toegang in de Parklaan, waar ook bewoners gebruik van kunnen maken. (FSE)